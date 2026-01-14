Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlechter Einfluss

Kabel EinsStaffel 5Folge 11vom 14.01.2026
Folge 11: Schlechter Einfluss

42 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12

Nach der Album-Release-Party des Popsternchens Regina King wird die DJane Holly Rhodes erschossen. Die Ermittlungen, die Beckett und Castle im Musikbusiness aufnehmen, sind wenig fruchtbar. Es fällt jedoch auf, dass auf mehreren Partys, auf denen Holly in der Vergangenheit auflegte, teurer Schmuck gestohlen wurde. Paul Travers, der ehemalige Helfer des Opfers, führt das Team zu einem neuen, mysteriösen Assistenten: Joey Malone. Doch der gerade einmal 14-Jährige schaltet auf stur.

