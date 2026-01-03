Zum Inhalt springenBarrierefrei
Castle

Bewölkt mit Aussicht auf Mord

Kabel EinsStaffel 5Folge 2vom 03.01.2026
41 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 12

Die Wetterfee Mandy Michaels wird getötet. Castle und Beckett tun sich schwer, ein Motiv für den Mord zu finden. Doch nicht nur der Fall ist knifflig: Die beiden sind nach wie vor bemüht, ihre Beziehung vor dem Team geheim zu halten. Dabei spielt Castle in der Öffentlichkeit besonders überzeugend den Single und flirtet heftig mit der TV-Reporterin Kristina Cottera. Währenddessen nimmt sich Beckett die anderen Kollegen des Opfers vor.

