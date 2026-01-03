Dein Geheimnis ist bei mir sicherJetzt kostenlos streamen
Castle
Folge 3: Dein Geheimnis ist bei mir sicher
42 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 12
Eine junge Frau wird erschossen in einer Wohnung aufgefunden. Bevor sie starb, schrieb sie mit ihrem Blut noch das Wort "LIE", "Lüge", auf den Boden. Der mysteriöse Fall führt Beckett und Castle in ein Lagerhaus. Das Opfer hatte sich dort für eine Auktion angemeldet, in der Dinge von säumigen Mietern versteigert werden. Das vermeintliche Wort, dass die Tote auf den Boden schrieb, ist offenbar - anders herum gelesen - die Nummer eines Lagerraums: 317. Was hat es damit auf sich?
