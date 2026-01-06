Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Castle

Mord ist sein Hobby

Kabel EinsStaffel 5Folge 4vom 06.01.2026
Mord ist sein Hobby

Mord ist sein HobbyJetzt kostenlos streamen

Castle

Folge 4: Mord ist sein Hobby

41 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Castle und Beckett verreisen in die Hamptons, um dort ein romantisches Wochenende zu verbringen - ohne das Wissen ihrer Kollegen natürlich. Doch als ein Mann erschossen wird und vor ihren Augen in den Pool stürzt, holt die beiden die Arbeit schneller ein als erwartet. Die Polizei hält einen Junkie für den Mörder des Ex-Bankers Randall Franklin - Beckett und Castle nicht. In New York versuchen Ryan und Esposito derweil herauszufinden, wer Becketts geheimnisvoller Liebhaber ist.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Castle
Kabel Eins
Castle

Castle

Alle 2 Staffeln und Folgen