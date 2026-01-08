Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 5Folge 6vom 08.01.2026
Die Sci-Fi-Serie "Nebula 9" hat trotz ihrer Kurzlebigkeit viele Anhänger: Fans treffen sich auch in diesem Jahr auf einer Convention, doch Organisatorin Audrey O'Neill überlebt das Event nicht. Sie wird erschossen auf der nachgebauten Kommandobrücke des Weltraumabenteuers gefunden. Beckett und Castle gibt die Mordwaffe Rätsel auf: Offenbar wurde Audrey von einem Laserstrahl getroffen. Die sonst so nüchterne Beckett entpuppt sich während der Ermittlungen als glühender Sci-Fi-Fan.

