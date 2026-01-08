Castle
Folge 6: Mord im Weltall
42 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12
Die Sci-Fi-Serie "Nebula 9" hat trotz ihrer Kurzlebigkeit viele Anhänger: Fans treffen sich auch in diesem Jahr auf einer Convention, doch Organisatorin Audrey O'Neill überlebt das Event nicht. Sie wird erschossen auf der nachgebauten Kommandobrücke des Weltraumabenteuers gefunden. Beckett und Castle gibt die Mordwaffe Rätsel auf: Offenbar wurde Audrey von einem Laserstrahl getroffen. Die sonst so nüchterne Beckett entpuppt sich während der Ermittlungen als glühender Sci-Fi-Fan.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren