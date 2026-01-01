Zum Inhalt springenBarrierefrei
Casual - Staffel 4, Folge 7
Was wirklich zählt

Folge 7: Was wirklich zählt

31 Min.Ab 6

Alex und Rae wollen sich treffen. Doch ihr Date läuft nicht so unproblematisch, wie sie gehofft hatten. Laura kehrt zu Tathiana zurück und weiß nun genau, was sie will und was nicht. Leon und Leia haben sich zu einer Mediation entschlossen.

