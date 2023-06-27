Zum Inhalt springenBarrierefrei
CatDog

NickelodeonFolge vom 27.06.2023
Folge vom 27.06.2023: Tyrannosaurus Rex / Winslows Videoshow / Feuer im Herzen

22 Min.Folge vom 27.06.2023Ab 6

In einem Museum will Dog die Knochen eines Dinosauriers fressen. / Winslow zeigt peinliche Videos von CatDog. / Tallulah sucht einen Seelenverwandten, und es stellt sich heraus, dass CatDog gut zu ihr passt.

