CatDog
Folge vom 27.06.2023: Tyrannosaurus Rex / Winslows Videoshow / Feuer im Herzen
22 Min.Folge vom 27.06.2023Ab 6
In einem Museum will Dog die Knochen eines Dinosauriers fressen. / Winslow zeigt peinliche Videos von CatDog. / Tallulah sucht einen Seelenverwandten, und es stellt sich heraus, dass CatDog gut zu ihr passt.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© Nickelodeon