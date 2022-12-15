Zum Inhalt springenBarrierefrei
Catfish Top 100: Most Shocking #27

Nick & England

MTVStaffel 8Folge 62vom 15.12.2022
Folge 62: Nick & England

40 Min.Folge vom 15.12.2022Ab 12

Nick hatte es immer schwer, schwule Männer auf dem Land in Pennsylvania zu treffen, doch das ändert sich, als er in England ankommt. Denn eine seltsamer Arbeitsreise lässt Nick denken, dass bei den Jobs in England mehr dahinter steckt.

MTV
