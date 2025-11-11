Zum Inhalt springenBarrierefrei
MTVStaffel 1Folge 8vom 11.11.2025
40 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12

Brians einst warmherziger und liebevoller Bruder Kimana ist plötzlich kalt und distanziert gegenüber seiner Verlobten Mila geworden; mit Tamars Hilfe kommt ein erschreckendes Geheimnis über Milas Doppelleben ans Licht.

