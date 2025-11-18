Zum Inhalt springenBarrierefrei
MTVStaffel 1Folge 9vom 18.11.2025
40 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12

Jamaal ahnt Gefahr, als sein Trainer Melo eine Beziehung mit Allison beginnt. Alte Schatten aus Melos Vergangenheit tauchen wieder auf. Jamaal bittet Tamars Team, herauszufinden, ob Melo wirklich geläutert ist - oder ob er ein dunkles Spiel treibt.

