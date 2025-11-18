Staffel 1Folge 9vom 18.11.2025
Caught In The Act: Double Life
Folge 9: Folge 9
40 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12
Jamaal ahnt Gefahr, als sein Trainer Melo eine Beziehung mit Allison beginnt. Alte Schatten aus Melos Vergangenheit tauchen wieder auf. Jamaal bittet Tamars Team, herauszufinden, ob Melo wirklich geläutert ist - oder ob er ein dunkles Spiel treibt.
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MTV