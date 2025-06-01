Zum Inhalt springenBarrierefrei
MTVStaffel 3Folge 16vom 01.06.2025
40 Min.Folge vom 01.06.2025Ab 12

Skittles' Freund Edward macht ihm gerne Geschenke, aber Skittles ist trotzdem skeptisch, ob Edward der Stiefvater seiner Kinder werden soll. Bevor er diesen Schritt tut, muss Skittles herausfinden, ob Edward nebenbei noch jemand anderen verwöhnt.

