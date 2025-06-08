Zum Inhalt springenBarrierefrei
MTVStaffel 3Folge 17vom 08.06.2025
33 Min.Folge vom 08.06.2025Ab 12

Eric verliebte sich bei einem Fotoshooting in Angel. Doch die Beziehung kriselt, der Zauber scheint verflogen. Um ihre Liebe zu retten, bittet Eric seine Freundin Tami um Hilfe, doch kann sie helfen, das Feuer neu zu entfachen?

