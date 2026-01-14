Zum Inhalt springenBarrierefrei
MTVStaffel 3Folge 20vom 14.01.2026
40 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12

Opfer von Untreue stellen die Betrüger in ihrem Leben zur Rede und erhalten mit der Unterstützung von Tami Roman, Kevin Carr und Brianne Joseph Gerechtigkeit für ihre gebrochenen Herzen.

