Staffel 3Folge 29vom 31.08.2025
Caught in the Act: Unfaithful
Folge 29: I'm Royalty, This Is Beyond Me
40 Min.Folge vom 31.08.2025Ab 12
Die ehrgeizige kolumbianische Sängerin Kat vermutet, dass ihr Freund Andre, Produzent und Rapper, hinter ihrem Rücken mehr tut als nur Musik mit anderen weiblichen Künstlerinnen zu machen, und stellt ihre Beziehung auf die Probe.
Caught in the Act: Unfaithful
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
© MTV