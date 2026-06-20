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Selbstoptimierung

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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann

Folge 24: Selbstoptimierung

12 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 6

Macht uns der Selbstoptimierungswahn glücklich? Oder arm? Denn immer mehr Menschen geben Geld für Motivationscoaches aus, die ihnen dann erzählen, dass sie alles alleine schaffen können. Zu Gast im Studio: 'Leitwolf' und Karriere-Coach Wolfgang Möller.

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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Comedy Central

CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann

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