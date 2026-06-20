Staffel 1Folge 24vom 20.06.2026
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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Folge 24: Selbstoptimierung
12 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 6
Macht uns der Selbstoptimierungswahn glücklich? Oder arm? Denn immer mehr Menschen geben Geld für Motivationscoaches aus, die ihnen dann erzählen, dass sie alles alleine schaffen können. Zu Gast im Studio: 'Leitwolf' und Karriere-Coach Wolfgang Möller.
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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Comedy Central & © Season 1-3: Comedy Central Germany