Staffel 2Folge 18vom 02.08.2026
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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Folge 18: Neue Rechte
13 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12
Die Neonazis von heute tragen keine vollgepinkelten Jogginghosen und sind auch nicht mehr alle fett und hässlich, also viele schon noch, aber eben nicht mehr alle.
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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Comedy Central & © Season 1-3: Comedy Central Germany