Staffel 2Folge 21vom 15.08.2026
AutosJetzt kostenlos streamen
CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Folge 21: Autos
13 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Statussymbol, Traumobjekt, des Deutschen liebstes Kind. Aber ist das noch so? Hat das Auto bald ausgedient? Vielen Kids sind Karren längst total egal und die Autoindustrie fährt von einem Skandal in den nächsten. Ingmar Stadelmann, der Autonarr und PS-Junkie alter Schule klärt auf.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Comedy Central & © Season 1-3: Comedy Central Germany