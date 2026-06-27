Celebrity DIY: Stars packen an
Folge 16: Glenn Close
44 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 6
Hollywoodstar Glenn Close möchte ihrer langjährigen Freundin Robin etwas Besonderes schenken. Robin war die allererste Freiwillige in Glenns Initiative gegen die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen und hat sich jahrzehntelang unermüdlich für andere eingesetzt. Als Zeichen der Dankbarkeit verschönert Glenn nun gemeinsam mit Jonathan und Drew Scott den Garten ihrer Freundin.
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Celebrity DIY: Stars packen an
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Entertainment GmbH