Celebrity DIY - Stars packen an
Folge vom 17.09.2020: Brad Pitt
42 Min.Folge vom 17.09.2020
Brad Pitt möchte seine Freundin und Visagistin Jean anlässlich ihrer 30-jährigen Freundschaft mit einer persönlichen Renovierung überraschen. Gemeinsam mit den Brüdern Drew und Jonathan Scott soll der freistehende Schuppen in ein Gästehaus mit Studio verwandelt werden. Die Zwillingsbrüder arbeiten ein Konzept aus - und der Superstar Brad Pitt packt mit handwerklichem Geschick bei der Umsetzung tatkräftig mit an.
