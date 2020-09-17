Zum Inhalt springenBarrierefrei
Celebrity DIY - Stars packen an

Brad Pitt

HGTVFolge vom 17.09.2020
Brad Pitt

Brad PittJetzt kostenlos streamen

Celebrity DIY - Stars packen an

Folge vom 17.09.2020: Brad Pitt

42 Min.Folge vom 17.09.2020

Brad Pitt möchte seine Freundin und Visagistin Jean anlässlich ihrer 30-jährigen Freundschaft mit einer persönlichen Renovierung überraschen. Gemeinsam mit den Brüdern Drew und Jonathan Scott soll der freistehende Schuppen in ein Gästehaus mit Studio verwandelt werden. Die Zwillingsbrüder arbeiten ein Konzept aus - und der Superstar Brad Pitt packt mit handwerklichem Geschick bei der Umsetzung tatkräftig mit an.

