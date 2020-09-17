Celebrity DIY - Stars packen an
Folge vom 17.09.2020: Jeremy Renner
42 Min.Folge vom 17.09.2020
Der Schauspieler Jeremy Renner möchte seine Mutter in Zukunft in seiner Nähe wissen. Daher hat er ihr eine Eigentumswohnung in Los Angeles gekauft, die er in ein stilvolles Eigenheim verwandeln möchte, wo sie mit ihren Kindern und Enkelkindern Zeit verbringen kann. Der Hollywoodstar hat bereits 25 Häuser renoviert und unterstützt die Zwillingsbrüder Drew und Jonathan mit geschickten Handgriffen und smarten Ideen.
