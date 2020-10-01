Celebrity DIY - Stars packen an
Folge vom 01.10.2020: Viola Davis
42 Min.Folge vom 01.10.2020
Im Fernsehen spielt Viola Davis die manipulative Anwältin in der Serie „How to Get Away with Murder“ - im echten Leben hat sie ein Herz aus Gold. Und das beweist sie, indem sie ihre beste Freundin überrascht, die immer für sie da ist. Mit Jonathan und Drew Scott baut die Schauspielerin das Haus ihrer Freundin um und verwandelt es in ein zeitgemäßes und stilvolles Zuhause für die ganze Familie.
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
