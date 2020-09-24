Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV
Folge vom 24.09.2020
42 Min.
Folge vom 24.09.2020

Der Sänger und Songwriter Michael Bublé pflegte ein enges Verhältnis mit seinem Großvater. Nachdem er verstarb, möchte der Kanadier der langjährigen Pflegerin und besten Freundin Minette und ihren Kindern das Haus des Großvaters überlassen. Bevor er sie mit dem neuen Zuhause überrascht, verleihen Drew und Jonathan Scott dem Haus im italienisch-royalen Stil einen neuen und modernen Look.

