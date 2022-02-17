Celebrity DIY - Stars packen an
Folge vom 17.02.2022: Zooey Deschanel
44 Min.Folge vom 17.02.2022
Superstar Zooey Deschanel schließt sich mit Jonathan und Drew Scott zusammen, um Sarah, ihrer besten Freundin aus Kindertagen, ein neues Zuhause zu schenken. Sarah hat gerade ihr zweites Kind bekommen und ihr 80-Quadratmeter-Häuschen platzt aus allen Nähten. Schauspielerin Zooey und die Brüder machen sich daran, ein stilvolles und funktionales offenes Konzept zu entwerfen, in dem die Familie gemeinsam kochen, lesen und spielen kann.
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
