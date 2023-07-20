Zum Inhalt springenBarrierefrei
Celebrity DIY - Stars packen an

Heidi Klum

HGTV
Folge vom 20.07.2023
Heidi Klum

Celebrity DIY - Stars packen an

Folge vom 20.07.2023: Heidi Klum

45 Min.Folge vom 20.07.2023

Heidi Klum schließt sich mit Jonathan und Drew zusammen, um ihre Haushälterin Lucia, die seit 17 Jahren an ihrer Seite ist, mit einer lebensverändernden Umgestaltung ihres Hauses zu überraschen. Heidi und Lucias Tochter überlegen gemeinsam, mit welchem Design und Updates sie einen Volltreffer landen. Schließlich verwandeln sie das gemütliche Zuhause in ein luxuriöses, komfortables Haus, in dem ihre Familie ein Leben lang unvergessliche Erinnerungen knüpfen kann, die sowohl Heidi als auch Lucia für immer in Ehren halten werden.

