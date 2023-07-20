Celebrity DIY - Stars packen an
Folge vom 20.07.2023: Heidi Klum
45 Min.Folge vom 20.07.2023
Heidi Klum schließt sich mit Jonathan und Drew zusammen, um ihre Haushälterin Lucia, die seit 17 Jahren an ihrer Seite ist, mit einer lebensverändernden Umgestaltung ihres Hauses zu überraschen. Heidi und Lucias Tochter überlegen gemeinsam, mit welchem Design und Updates sie einen Volltreffer landen. Schließlich verwandeln sie das gemütliche Zuhause in ein luxuriöses, komfortables Haus, in dem ihre Familie ein Leben lang unvergessliche Erinnerungen knüpfen kann, die sowohl Heidi als auch Lucia für immer in Ehren halten werden.
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
