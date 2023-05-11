Celebrity DIY - Stars packen an
Folge vom 11.05.2023: Halle Berry
44 Min.Folge vom 11.05.2023
Oscar-Preisträgerin Halle Berry hat ihrer ehemaligen Lehrerin und langjährigen Mentorin Yvonne viel zu verdanken. Da Halles Mutter die Kinder allein aufzog, war die Hollywood-Schauspielerin früher viel auf sich gestellt. Yvonne hat sie unter ihre Fittiche genommen, war wie eine zweite Mom und die wichtigste Bezugsperson des Mädchens. Nun möchte Halle sich bei Yvonne bedanken, dafür ihr altes Haus renovieren und in eine Wohlfühloase verwandeln. Zusammen mit den Design-Experten Drew und Jonathan arbeitet sie einen Renovierungsplan aus und packt beim Make-Over selbst mit an. Yvonne ist vollkommen überwältigt.
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.