Celebrity DIY - Stars packen an

HGTVFolge vom 28.01.2025
Folge vom 28.01.2025: Sterling K. Brown

45 Min.Folge vom 28.01.2025

Der gefeierte Schauspieler Sterling K. Brown möchte einer Frau danken, die wie Familie für ihn ist. Gemeinsam mit Jonathan und Drew schenkt er ihr ein wunderschön renoviertes Traumhaus – ein Symbol der Wertschätzung und eine Hommage an ihre Unterstützung über all die Jahre.

