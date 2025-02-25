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Celebrity DIY - Stars packen an

Mira Sorvino

HGTVFolge vom 25.02.2025
Mira Sorvino

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Celebrity DIY - Stars packen an

Folge vom 25.02.2025: Mira Sorvino

44 Min.Folge vom 25.02.2025

Für „Geliebte Aphrodite“ gewann sie den Oscar, mit „Romy und Michelle“ die Herzen der Fans: Mira Sorvino hat in ihrer Karriere schon viele Rollen gespielt, doch diesmal tritt sie in eine ganz besondere Rolle: Sie will ihrer langjährigen Freundin Astrid, die wie eine Schwester für sie ist, eine Renovierung ihres geliebten Hauses schenken, das durch einen Rohrbruch beschädigt wurde. Trotz der Schäden und der eingeschränkten Lebensbedingungen soll das Haus ein Ort der Freude und des Neuanfangs werden. Mit der Hilfe von Jonathan und Drew wird die alte, enge Küche in einen modernen, offenen Raum verwandelt, der Astrid und ihrer Familie ein wunderschönes Zuhause bietet.

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