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Celebrity Ex on the Beach

MTV liveStaffel 1Folge 6vom 21.08.2026
Ein neuer Promi an Bord

Ein neuer Promi an BordJetzt kostenlos streamen

Celebrity Ex on the Beach

Folge 6: Ein neuer Promi an Bord

44 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 16

Bei einer Bootparty entsteht ein schlimmer Streit. Dabei muss nun entschieden werden, ob Italy oder Victoria gehen müssen. Zudem gesteht sich Georgia ein, dass er einen Fehler gemacht hat und für seine Taten gerade stehen muss.

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