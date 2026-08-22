Staffel 1Folge 7vom 22.08.2026
Die Queen ist daJetzt kostenlos streamen
Celebrity Ex on the Beach
Folge 7: Die Queen ist da
44 Min.Folge vom 22.08.2026Ab 16
Bei einer besonderen Boot-Party erscheint ein Promi. Tiffany Pollard, eine Reality-Queen, wird in Augenschein genommen. Sie plaudert unerwünscht die Gefühle von David für Lateysha aus und sorgt damit für einen mächtigen Streit.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Celebrity Ex on the Beach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3, Season 3: MTV Germany & © Season 2-3: MTV