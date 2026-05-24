Staffel 2Folge 1vom 24.05.2026
Celeb-ÜberraschungenJetzt kostenlos streamen
Celebrity Ex on the Beach
Folge 1: Celeb-Überraschungen
45 Min.Folge vom 24.05.2026Ab 16
Acht heiße, liebeshungrige Celebs treffen sich in ihrer neuen Villa. Kori sieht ein vertrautes Gesicht, während Mike mit seinem Celeb-Schwarm auf ein Date geht. Doch bevor der erste Ex alte Emotionen anspült, gibt es noch eine Überraschung!
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Alle Staffeln im Überblick
Celebrity Ex on the Beach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 2, Season 2-3: MTV & © Season 1-3, Season 3: MTV Germany