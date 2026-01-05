Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Celebrity Ex on the Beach

MTVStaffel 2Folge 10vom 05.01.2026
Das Sahnehäubchen

Das SahnehäubchenJetzt kostenlos streamen

Celebrity Ex on the Beach

Folge 10: Das Sahnehäubchen

44 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12

Anya steht auf Kori, doch ist Kori schon über Sofie hinweg? Ein brandneuer Celeb macht auf sich aufmerksam, die OGs der Villa stehen vor einer schwierigen Entscheidung, und eine Gay-Pride-Party enthüllt überraschend einen wahren Goldschatz.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Celebrity Ex on the Beach
MTV

Celebrity Ex on the Beach

Alle 2 Staffeln und Folgen