Staffel 2Folge 10vom 05.01.2026
Das SahnehäubchenJetzt kostenlos streamen
Celebrity Ex on the Beach
Folge 10: Das Sahnehäubchen
44 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12
Anya steht auf Kori, doch ist Kori schon über Sofie hinweg? Ein brandneuer Celeb macht auf sich aufmerksam, die OGs der Villa stehen vor einer schwierigen Entscheidung, und eine Gay-Pride-Party enthüllt überraschend einen wahren Goldschatz.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Celebrity Ex on the Beach
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MTV