Staffel 2Folge 10vom 02.06.2026
Das SahnehäubchenJetzt kostenlos streamen
Celebrity Ex on the Beach
Folge 10: Das Sahnehäubchen
44 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 16
Anya steht auf Kori, aber Kori ist vielleicht nicht über Sofie hinweg. Eine brandneue Berühmtheit reizt jemanden, die alten Hasen in der Villa müssen eine schwierige Entscheidung treffen. Zudem steht noch die Gay Pride an.
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Celebrity Ex on the Beach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 2, Season 2-3: MTV & © Season 1-3, Season 3: MTV Germany