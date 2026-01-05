Staffel 2Folge 12vom 05.01.2026
Das Finale!Jetzt kostenlos streamen
Celebrity Ex on the Beach
Folge 12: Das Finale!
45 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12
Ein weiterer Ex bringt zwei Celeb-Pärchen durcheinander, die Hütte der Geheimnisse lässt eine letzte Bombe platzen, und der letzte Abend sorgt für eine große Überraschung! Die Frage ist, ob es ein Happy End geben oder in Tränen enden wird.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Celebrity Ex on the Beach
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MTV