MTVStaffel 2Folge 12vom 05.01.2026
Folge 12: Das Finale!

45 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12

Ein weiterer Ex bringt zwei Celeb-Pärchen durcheinander, die Hütte der Geheimnisse lässt eine letzte Bombe platzen, und der letzte Abend sorgt für eine große Überraschung! Die Frage ist, ob es ein Happy End geben oder in Tränen enden wird.

MTV

Celebrity Ex on the Beach

