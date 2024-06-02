Staffel 3Folge 5vom 02.06.2024
Der Löwen-ExJetzt kostenlos streamen
Celebrity Ex on the Beach
Folge 5: Der Löwen-Ex
43 Min.Folge vom 02.06.2024Ab 12
Chloe Veitch findet sich in einem Liebesdreieck wieder; Yaz & Chloe Brocketts Freundschaft bricht zusammen; die Bootsparty wird von einem Ex auf einem Jet-Ski erschüttert, und drei Promis werden an den Strand geschickt, wo der nächste Ex lauert.
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Celebrity Ex on the Beach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: MTV