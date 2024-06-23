Staffel 3Folge 8vom 23.06.2024
Die Geschichte wiederholt sichJetzt kostenlos streamen
Celebrity Ex on the Beach
Folge 8: Die Geschichte wiederholt sich
44 Min.Folge vom 23.06.2024Ab 12
Nach einem emotionalen doppelten Eliminierung wird Jarred frustriert und verärgert zurückgelassen; Tamara fürchtet, dass sich die Geschichte mit Jessika Powers wiederholen könnte, und Callum geht in die Offensive.
Genre:Reality, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MTV