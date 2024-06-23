Zum Inhalt springenBarrierefrei
MTVStaffel 3Folge 8vom 23.06.2024
Die Geschichte wiederholt sich

Folge 8: Die Geschichte wiederholt sich

44 Min.Folge vom 23.06.2024Ab 12

Nach einem emotionalen doppelten Eliminierung wird Jarred frustriert und verärgert zurückgelassen; Tamara fürchtet, dass sich die Geschichte mit Jessika Powers wiederholen könnte, und Callum geht in die Offensive.

