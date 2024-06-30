Zum Inhalt springenBarrierefrei
MTVStaffel 3Folge 9vom 30.06.2024
44 Min.Folge vom 30.06.2024Ab 12

Ein neuer Promi-Ex droht, ein bereits zerbrechliches Paar auseinander zu bringen; Tamara kommt endlich über Joe hinweg, und Paige befindet sich in einem Liebesdreieck zwischen Alt und Neu.

