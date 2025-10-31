Zum Inhalt springenBarrierefrei
Chainsaw Man

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 10vom 31.10.2025
25 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 16

Nach dem verheerenden Kampf gegen Samurai Sword wacht Aki im Krankenhaus auf. Zahlreiche seiner Kollegen haben die Schlacht nicht überlebt, darunter auch seine Partnerin Himeno. Makima stellt Denji und Power währenddessen ihren neuen Ausbilder Kishibe vor.

