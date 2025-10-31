Chainsaw Man
Folge 12: Katana vs. Kettensäge
23 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 16
Aki gelingt es, den Geisterteufel zu besiegen und das Schlangenmädchen festzunehmen. Denji und Power suchen derweil nach Samurai Sword und treffen auf eine Gruppe von Zombies. Während sich Power durch die Untoten kämpft, setzt Denji seine Mission fort und trifft schließlich erneut auf den mächtigen Feind ...
Genre:Anime, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
16
