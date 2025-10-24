Chainsaw Man
Folge 8: Pistolenschüsse
23 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 16
Nach einer ausgelassenen Feier landen Himeno und Denji sturzbetrunken bei ihr zu Hause. Sie versucht, den unbeholfenen Teenager zu verführen, doch Denji hat nur Makima im Kopf. Diese befindet sich derweil auf dem Weg nach Kyoto, um die Führungsriege der Teufelsjäger zu treffen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Chainsaw Man
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN