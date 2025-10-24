Zum Inhalt springenBarrierefrei
Chainsaw Man
Staffel 1Folge 9vom 24.10.2025
Folge 9: Von Kyoto aus

23 Min.Ab 16

Denji liefert sich einen brutalen Kampf mit Samurai Sword. Er wird von immer mehr Gegnern umzingelt, die ihn schließlich außer Gefecht setzen können. Makima hat den Angriff im Zug überlegt und schmiedet nun einen Plan, um Denji zu retten.

