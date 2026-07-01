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Stehvermögen

ProSieben FUNStaffel 1Folge 22vom 01.07.2026
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Chaos City

Folge 22: Stehvermögen

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Nach einem peinlichen Zwischenfall bei einer Rede, bahnt sich ein Skandal um den Bürgermeister an. Mike versucht, die Wogen zu glätten, doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht. Nikki freut sich derweil, weil ihr neuer Freund sie mit Blumen überrascht. Dass er das Essen mit ihrer Kreditkarte bezahlt, ignoriert sie großzügig. Mike und Gordon befürchten, dass Nikki ausgenutzt wird und versuchen, ihre Kollegin zu warnen.

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