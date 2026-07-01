Chaos City
Folge 22: Stehvermögen
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Nach einem peinlichen Zwischenfall bei einer Rede, bahnt sich ein Skandal um den Bürgermeister an. Mike versucht, die Wogen zu glätten, doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht. Nikki freut sich derweil, weil ihr neuer Freund sie mit Blumen überrascht. Dass er das Essen mit ihrer Kreditkarte bezahlt, ignoriert sie großzügig. Mike und Gordon befürchten, dass Nikki ausgenutzt wird und versuchen, ihre Kollegin zu warnen.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.