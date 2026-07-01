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Chaos City

Die Nacht vor der Hochzeit

ProSieben FUNStaffel 2Folge 21vom 01.07.2026
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Folge 21: Die Nacht vor der Hochzeit

21 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Pauls Kollegen organisieren getrennte Polterabende für ihn und seine Braut Claudia. Als bei Claudias Fest ein Priester auftaucht, glaubt Nikki, dass es sich um den bestellten Stripper handelt und dreht die Musik lauter ... Auch auf Pauls Polterabend läuft etwas schief: Während des Festes soll ein Kunstwerk feierlich enthüllt werden. Weil es sich dabei um eine überdimensionale Hand handelt, die den Mittelfinger zeigt, kommt keine rechte Stimmung auf.

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