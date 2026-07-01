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Chaos City

Eine Stadt voller Ratten

ProSieben FUNStaffel 2Folge 23vom 01.07.2026
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Chaos City

Folge 23: Eine Stadt voller Ratten

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Der Bürgermeister von New York verkündet im Rahmen einer Pressekonferenz großspurig, dass unter seiner Verwaltung die Stadt endgültig und erfolgreich von der Rattenplage befreit wurde. Nur wenig später entdeckt Mike in seinem Büro ein riesiges Exemplar. Gemeinsam mit Paul nimmt er den Kampf gegen den Nager auf. Doch die Riesenratte scheint mehrere Leben zu haben ...

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