Eine Stadt voller RattenJetzt ohne Werbung streamen
Chaos City
Folge 23: Eine Stadt voller Ratten
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Der Bürgermeister von New York verkündet im Rahmen einer Pressekonferenz großspurig, dass unter seiner Verwaltung die Stadt endgültig und erfolgreich von der Rattenplage befreit wurde. Nur wenig später entdeckt Mike in seinem Büro ein riesiges Exemplar. Gemeinsam mit Paul nimmt er den Kampf gegen den Nager auf. Doch die Riesenratte scheint mehrere Leben zu haben ...
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.