Chaos City
Folge 21: Falsche Vaterfreuden
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Paul muss mit einer unangenehmen Wahrheit fertig werden: Er erfährt, dass seine Spermien zu träge und somit für eine Zeugung untauglich sind. Deshalb bittet er Mike, für ihn und Claudia als Samenspender zu fungieren. Als der einwilligt, ist seine Freundin Nikki ziemlich schockiert. In der Nacht mit Claudia erwartet Samenspender Mike eine große Überraschung ...
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.