Chaos City
Folge 23: Enthüllungen
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Obwohl Mike und seine neue Flamme Nikki nun schon seit vier Monaten zusammen sind, weiß außer James noch niemand davon. James möchte das Geheimnis so gern ausplaudern, dass er davon einen Hautausschlag bekommt. Außerdem übernimmt Gordon es an Stuarts Stelle, den Bürgermeister bei der Auseinandersetzung mit verschiedenen ethnischen Gruppierungen zu unterstützen. Das hat auch Folgen für Mike, wie er sehr bald feststellen muss ...
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Paramount Pictures International Ltd.