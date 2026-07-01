Gefährliche Liebschaften (1)Jetzt ohne Werbung streamen
Chaos City
Folge 25: Gefährliche Liebschaften (1)
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Als Nikki krank wird, überredet Mike sie, in seiner Wohnung zu bleiben, damit er sich um sie kümmern kann - und das tut er in rührender Weise! Auch für ihn ist jetzt klar, dass Nikki und er zusammengehören. Doch im Büro wird er wieder auf eine harte Probe gestellt: Der Bürgermeister verkündet, dass er Heidi Klum als Sprecherin der Tierschutzwochen gewinnen konnte. Obwohl Michael sich seiner Gefühle für Nikki absolut sicher ist, bringt ihn Heidi wieder ziemlich durcheinander ...
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Paramount Pictures International Ltd.