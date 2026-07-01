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Chaos City

Gefährliche Liebschaften (2)

ProSieben FUNStaffel 3Folge 26vom 01.07.2026
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Folge 26: Gefährliche Liebschaften (2)

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Mike soll ein Beziehungsproblem zwischen seinem Chef und Janelle klären: Janelle will sich von dem Bürgermeister trennen. Nikki hört zufällig mit, wie Mike mit Gordon darüber redet und denkt, Mike will sich von ihr trennen. Die Situation im Büro wird unerträglich - bis Gordon Nikki die Wahrheit erzählt. Sie sucht Mike in dessen Wohnung auf, und anschließend scheint alles in Ordnung. Sie ahnt nicht, dass sich nebenan im Schlafzimmer Mikes alte Freundin Heidi befindet.

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