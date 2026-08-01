Chaos City
Folge 24: Lockende Versuchung
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Nachdem nun Mike und Caitlin offiziell ein Paar sind, können sie kaum die Hände voneinander lassen. Caitlin befürchtet schon, dass ihre Beziehung rein körperlich sein könnte. Um ihr zu beweisen, dass er sie tatsächlich liebt, beschließt Mike, für eine ganze Woche keinen Sex zu haben. Caitlin kann der Versuchung nicht widerstehen, Mike zu prüfen: Sie lockt ihn mit allen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen, doch Mike bleibt standhaft. Caitlin beschließt, sich zu rächen ...
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.