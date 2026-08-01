Goodbye Mike - Teil 1Jetzt ohne Werbung streamen
Chaos City
Folge 25: Goodbye Mike - Teil 1
20 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Mikes Leben gerät in schwere Turbulenzen, als Bürgermeister Winston von Reporter Wayne Sheridan beschuldigt wird, von der Mafia bestochen worden zu sein. Schließlich muss Mike nach eigenen Recherchen entsetzt feststellen, dass der gesamte Führungsstab im Rathaus korrupte Kontakte mit dem polizeilich gesuchten Mafioso Tony DeMarco hat. Um den Umsturz der gesamten Stadtregierung zu verhindern, übernimmt Mike offiziell die Verantwortung für die Affäre.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.