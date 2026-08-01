Goodbye Mike - Teil 2Jetzt ohne Werbung streamen
Chaos City
Folge 26: Goodbye Mike - Teil 2
22 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Nachdem Mike öffentlich erklärt hat, allein der Verantwortliche für die Korruptionsaffäre der Stadtregierung zu sein, hoffen nun alle im Rathaus darauf, dass sich die Aufregung und die Negativ-Presse legen. Doch diese Hoffnung löst sich in Luft auf, als der erfolgshungrige Reporter Wayne Sheridan gnadenlos weiteres Belastungsmaterial zu Ungunsten von Bürgermeister Winston veröffentlicht. Um Winston und seinen Stab zu retten, erklärt Mike seinen Rücktritt ...
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.